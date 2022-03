Beförsterung, Bürgerfragen und Wandertag sind Themen im Stadtrat Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Tagesordnung gestaltet sich am Dienstag abwechslungsreich.

Die nächste öffentliche Sitzung des Heiligenstädter Stadtrates findet am kommenden Dienstag, 8. März, ab 17 Uhr in der Stadthalle statt. Zunächst geht es um die Vereidigung eines neuen Stadtratsmitgliedes. Auch müssen wegen des Wechsels diverse Ausschüsse neu besetzt werden.

Weiter geht es um Beschlussfassungen zu Bauvorhaben und Flächennutzungsplänen in der Kernstadt, als auch in den Ortsteilen, zum Beispiel in Kalteneber. Beschlossen werden soll auch die räumliche Unterbringung der Stadtbibliothek in der Wilhelmstraße und eine Interessensbekundung in Sachen Gebietsreform. Das „OK“ der Stadträte möchte sich die Verwaltung auch für die Bewerbung als Ausrichter zum Deutschen Wandertag 2024 holen. Nicht zuletzt geht es um die zukünftige Beförsterung des Stadtwaldes. Auch eine Bürgerfragestunde ist vorgesehen.