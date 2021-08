Ein Rehbock steht in der Nähe des Tastunger Lustplatzes.

Begegnung am Tastunger Lustplatz

Tastungen. Im Ohmgebirge können Wanderer Rehe erspähen.

Das waldreiche Ohmgebirge mit seinem 528,7 Meter hohen Ohmberg bietet viele Aussichtspunkte und ist nicht nur bei den Wanderern beliebt. Auch die Tierwelt fühlt sich hier wohl. So kann es vorkommen, dass Rehbock und Mensch sich tief in die Augen schauen können. Am Tastunger Lustplatz ergab sich die Gelegenheit.