Begleitung in die Pubertät an Eichsfelder Schulen

Wer möchte mit Beginn des neuen Schuljahres Referentin oder -referent des Projektes „My Fertility Matters“ (MFM) werden, als Honorarkraft an Schulen tätig sein? Diese Frage beschäftigt Andrea Hagedorn, Mitarbeiterin der Caritas-Schwangerschaftsberatung in Heiligenstadt. Sie ist langfristig auf der Suche nach Frauen und Männern, möglichst aus dem Eichsfeld, die ab Herbst an Schulen des Landkreises eingesetzt werden können. Seit sie sich im Jahr 2018 zum ersten Mal an die Schulleitungen gewandt und das Anliegen erläutert hat, steigt der Bedarf an Referenten. Nicht als Konkurrenz zu den Biologielehrern treten sie auf, sondern ergänzend zu deren Unterricht in den 6. Klassen.