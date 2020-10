Begrüßung für Friedensläufer in Heiligenstadt

Der diesjährige Friedenslauf des Vereins Zukunft Frieden sollte von Zerbst in Sachsen-Anhalt bis nach Sankt Petersburg als Katharinenlauf 2020 über rund 2600 Kilometer gehen. Aufgrund der Corona-Pandemie entschieden sich aber die Teilnehmer für einen innerdeutschen Friedenslauf – 1100 Kilometer entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze von Lübeck bis nach Hof.

Am 3. Oktober starteten sieben Männer und zwei Frauen in Zerbst in Richtung Lübeck. Stationen waren unter anderem das Wendland, der Harz mit Braunlage und Brocken und am 7. Oktober ging es ins Dreiländereck Hessen/Niedersachsen/Thüringen zum Grenzlandmuseum Schifflersgrund und nach Heiligenstadt. Hier wurden die Friedensläufer von der ersten Beigeordneten der Stadt Heiligenstadt, Ute Althaus, und den Mitgliedern der Linksfraktion im Thüringer Landtag, Marit Wagler und Ralf Kalich, begrüßt und mit Verpflegungspaketen für die weitere Reise versorgt, berichtet Sirgid Hupach von den Eichsfelder Linken.

„Die Intension der Vereinsmitglieder ist, Menschen mit Freude am Sport für ein friedliches Miteinander und gemeinsame sportliche Aktionen zu gewinnen und dabei als Botschafter für Frieden und Völkerverständigung aufzutreten“, weiß Hupach. Peter Junge, Vereinsvorsitzender, ehemaliger Boxer und Leistungssportler, berichtete über Erlebnisse der bisherigen Etappen und Stationen und bedankte sich für die Begrüßung in Heiligenstadt.

Am Abend brach die kleine Läufergruppe in Richtung Wanfried auf. Hier war die Übernachtung geplant. Am Donnerstag ging es weiter nach Hessen und in den nächsten Tagen erreichen die Läuferinnen und Läufer West- und Südthüringen. Am 10. Oktober – dem Abschlusstag gibt es noch einen Zwischenstopp im Dreiländereck Bayern/Sachsen/Thüringen in der Region Mödlereuth und Hirschberg mit einem Treffen des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), der die Schirmherrschaft für den Lauf hat.