Polizeibericht Beherzte Passanten verhindern Unglück in einer Eichsfelder Stadt

Heiligenstadt Unsachgemäßer Umgang mit einer Feuerwerksbatterie in Heiligenstadt. Die Polizei bittet die Ersthelfer, sich zu melden.

Zum Jahreswechsel kam es in Heiligenstadt im Bereich der Heinrich-Waldmann-Straße zu einem unsachgemäßen Umgang mit einer Feuerwerksbatterie. Die dadurch querschießenden Raketen verursachten einen Brand auf einem angrenzenden Grundstück, so die Polizei. Hierdurch seien Gartenmöbel und die Verglasung vom Wintergarten beschädigt worden. Nur durch das schnelle und beherzte Eingreifen von in der Nähe weilenden Passanten hätte ein größerer Schaden verhindert werden können. Diese erkannten die Gefahr, begaben sich auf das Grundstück und löschten den Brand. Das schnelle Eingreifen verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Die Polizei bittet die Ersthelfer und weitere Zeugen, sich dringend bei der örtlichen Dienststelle unter 03606/6510 zu melden.