Behinderungen ab Dreieck Drammetal auf der A7

Am Dreieck Drammetal wechselt man von der A38 auf die A7. (Symbolbild)

Eichsfeld/Göttingen. Auf der A7 kommt es in der kommenden Wochen in einer Nacht zu Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsführung erfolgt in der Zeit der Arbeiten einspurig.

In der Nacht von Dienstag, 30. August, und Mittwoch, 31. August, ist auf der A7 in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hannoversch Münden/Stauffenberg-Lutterberg mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH. Es kommt im Zeitraum von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens zu einspurigen Verkehrsführungen. Die Ursache ist das Entfernen von Gelbmarkierung.