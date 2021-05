Bei Mutprobe in Hessisch Lichtenau vom Schuldach gestürzt

Hessisch Lichtenau. Alkohol und Unvernunft enden für einen 21 Jahre alten Mann im Krankenhaus. Sein Bein ist übel zugerichtet.

Bei einer Mutprobe ist ein 21 Jahre alter Mann vom Dach einer Schule in Hessisch Lichtenau gestürzt und hat sich schwer am Bein verletzt.

So viel ist bekannt: Gegen 3.48 Uhr in der Nacht zu Freitag traf ein Notruf ein. Laut Polizei schilderte ein Mann, er sei gerade durch das Oberlicht der Freiherr-vom-Stein-Schule gefallen und könne sich jetzt nicht mehr bewegen. Die Suche der Rettungskräfte sei dadurch erschwert worden, weil der Anrufer nicht sagen konnte, in welchem Teil des großen Gebäudes er liege.

Um 4.15 Uhr sei der Verunglückte gefunden worden. Rettungssanitäter hätten sich um ihn gekümmert. Wie sich herausgestellt habe, sei der Mann vier Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei habe er einen offenen Beinbruch erlitten.

Nach Auskunft der Eschweger Polizei hatten sich vier junge Männer auf dem Schulgelände getroffen und dort Alkohol getrunken. Der 21-Jährige habe eine Mutprobe darbieten wollen und sei auf das Dach geklettert, aber abgestürzt. Zur Behandlung sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Der Schaden am Gebäude betrage 500 Euro.

An dem Rettungseinsatz seien neben der Polizei auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt beteiligt gewesen.