Beifahrer gibt bei Polizeikontrolle bei Heiligenstadt zwei Kugeln Marihuana heraus

Die Polizei kontrollierte am Freitag einen BMW.

Heiligenstadt. Bei einer Kontrolle in Heiligenstadt haben Polizisten deutlichen Cannabisgeruch aus einem Fahrzeug wahrgenommen.

Beamten, die am Freitag gegen 21.45 Uhr auf der L 3080 von Heiligenstadt in Richtung Leinefelde unterwegs waren, fiel ein beleuchtet auf einem Feldweg abgestellter BMW auf. Bei Annäherung der Polizei war der 40-jährige Fahrer im Begriff, rückwärts auf die Landesstraße aufzufahren, hielt dann aber an.

Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Ein Drogenvortest beim Fahrer verlief positiv. Der 38-jährige Beifahrer, so die Polizei, gab freiwillig zwei Kugeln Marihuana (etwa 19 Gramm) an die Beamten heraus.

Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt, gegen den Beifahrer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde zudem ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Auch in dem Fall, so die Polizei, wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.