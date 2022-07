Nach einem Unfall in Leinefelde-Worbis im Landkreis Eichsfeld wurde eine 26-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Beim Abbiegen: Autofahrer kollidiert mit Motorrad in Leinefelde-Worbis

Leinefelde-Worbis. Am Sonntag kam es zu einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer in Leinefelde-Worbis im Landkreis Eichsfeld.

Ein 20-jähriger Autofahrer erfasste am Sonntag in Leinefelde-Worbis einen Motorradfahrer. Gegen 15.30 Uhr fuhr die Autofahrerin auf der Heiligenstädter Straße. Als er an einem Supermarkt nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit dem Motorrad.

Der vorfahrtsberechtigte 26-Jährige stürzte. Er wurde laut Angaben der Polizei bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

