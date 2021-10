Beim Abbiegen übersehen: Fußgänger in Leinefelde schwer verletzt

Leinefelde. Autofahrer passte beim Abfahren im Kreisverkehr nicht auf

Ein 76-jähriger Fußgänger erlitt am Freitagmorgen bei einem Unfall in Leinefelde schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Mann wollte gegen 6.50 Uhr die Birkunger Straße neben dem Kreisverkehr überqueren. Hierbei erfasste ihn ein Golf, dessen 73-jähriger Fahrer den Kreisverkehr, aus Richtung Jahnstraße kommend, verlassen hatte.

Der Autofahrer blieb dabeiunverletzt, sein Auto wurde beschädigt. Während der Unfallaufnahme war die Birkunger Straße auf Höhe der Tankstelle halbseitig gesperrt.