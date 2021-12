Beitritt von vier Dörfern zum Landkreis Eichsfeld

Eichsfeld. Kreistag tagt am Mittwoch und befasst sich mit interessanten Themen.

Mit einer umfangreichen Tagesordnung hat es am Mittwoch der Kreistag zu tun. Er tagt ab 16 Uhr in der Turnhalle der Lorenz-Kellner-Schulen in Heiligenstadt. Unter anderem geht es um zwei Anträge der Fraktion Linke-Grüne-SPD zur Sitzungsleitung im Kreistag. Ein weiteres Thema ist die Gemeindeneugliederung und damit der Beitritt von Beberstedt, Bickenriede, Hüpstedt und Zella, die den Unstrut-Hainich-Kreis verlassen und in den Eichsfeldkreis wollen. Sie möchten mit der Landgemeinde Dingelstädt fusionieren. Ferner geht es um die Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2022 bis 2025 und die Schulnetzplanung.

Befassen wird sich der Kreistag auch mit dem Neubau von zwei Rettungswachen sowie dem Haushaltsplan für 2022. Behandelt wird zudem eine Ermächtigung des Landrats zur Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung der Eichsfeld-Klinikum gGmbH, wenn es um den Jahresabschluss 2020 geht, und mit dem Verhandlungsmandat des Landrates zum Förderantrag der Eichsfeld-Klinikum gGmbH. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen eine zentrale Bürger-Anlauf- und Servicestelle für alle Anliegen und Leistungen des Landkreises und WLAN in allen Schulen. Auch eine Bürgerfragestunde ist vorgesehen.