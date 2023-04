Benediktinerpater Anselm Grün kommt in den hessischen Nachbarlandkreis

Bad Sooden Allendorf. Der wohl bekannteste Benediktinerpater, Pater Anselm Grün, spricht über Lebenssituationen, in denen Engel den Menschen begleiten. Er kommt nach Bad Sooden-Allendorf.

„Sinfonie der Engel“ lautet der Titel einer Konzertmeditation am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr in der St.-Crucis-Kirche. Der bekannte Benediktinerpater Anselm Grün und der Blockflötist Hans-Jürgen Hufeisen werden sie gestalten.

Pater Anselm Grün führt in die vielfältigen Lebenssituationen, in denen Engel den Menschen begleiten. Die Musik von Hans-Jürgen Hufeisen möchte derweil diese Engel tiefer in die Herzen eindringen lassen – jenseits aller Worte, heißt es in der Ankündigung.

Autor zahlreicher spiritueller Bücher

Pater Anselm Grün, Verfasser der Meditationsgedanken, lebt in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach, verwaltet die Abtei und ist Leiter des Rellectiohauses für Priester und Ordensleute. Er ist bekannt als Autor zahlreicher spiritueller Bücher, die in millionenfacher Zahl in verschiedenen Sprachen erschienen sind.

Hans-Jürgen Hufeisen hat als Blockflötist und Komponist mehr als 30 eigene CDs produziert und große Bühnenstücke geschaffen.

Eintrittskarten gibt es unter anderem in der Tourist-Information und in der Buchhandlung Frühauf in Bad Sooden-Allendorf. Gäste bis 14 Jahren haben in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt.