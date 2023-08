Benefizkonzert der Rotarier im Eichsfeld bringt stolze Spendensumme

Heiligenstadt. „Rock meets Classic“ sorgt für eine voll besetzte Kirche in Heiligenstadt und jetzt noch für Freude angesichts der Spendensumme. Die Rotarier und die Hospizdienste sind überwältigt.

„Rock meets Classic“, so lautete der Titel des Benefizkonzertes am 7. Juli in der St. Aegidien Kirche in Heiligenstadt. Die Präsidenten des Rotary Clubs Obereichsfeld, Bertin Kaufhold und Thomas Müller, organisierten nicht nur das Konzert, sondern Thomas Müller stand mit seiner Band TM6 sogar selbst auf der Bühne. Der Opernsänger James Young, Ida Schmerbauch von der Eichsfelder Musikschule sowie TM6 sorgten für die musikalische Unterhaltung für mehr als 400 Gäste.

„Wir waren beeindruckt von dem Feedback. Das Publikum war einfach toll. Es war bisher eines unserer schönsten Konzerte“, so Thomas Müller. Kulinarisch wurden die Gäste von Michael Hartleib, dem reisenden Koch, versorgt, dieser spendete einen Teil seiner Einnahmen ebenfalls. Die Dankbarkeit für diesen Abend, sowie die Wertschätzung dieser wichtigen Arbeit der Hospizdienste im Eichsfeld zeigte sich in der an diesem Abend eingenommenen Spendensumme von 2328 Euro. Die Mitglieder des Rotary Clubs Obereichsfeld haben diesen Betrag noch einmal auf 3000 Euro erhöht.

Die Emmaus Hospizdienste blicken gern auf diesen gelungenen Abend zurück. „Wir möchten von Herzen Danke sagen. Veranstaltungen wie an diesem Tag sind so wichtig, um auf die Vielseitigkeit der Hospizarbeit aufmerksam zu machen“, heißt es vom Team.