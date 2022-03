Dingelstädt. Kristin Kraushaar und Klaus Nitschke wollen nicht „Nichts tun“ und bitten um Spenden.

Ein Benefizkonzert zur Unterstützung der Menschen,die gerade keinen Frieden haben, findet am Mittwoch, 9. März, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche St.-Johannes-Apostel in Dingelstädt statt. Kristin Kraushaar und Liedermacher Klaus Nitschke, beide selbst Eltern und Großeltern, können nicht „Nichts“ tun und wollen „zusammen mit euch kleine „Berge versetzen“. Der Erlös geht an die Ukrainehilfe.