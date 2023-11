Benefizkonzert im Eichsfeld bringt 1500 Euro

Leinefelde. Der ehemalige Birkunger Jugendchor musiziert für den guten Zweck. Das Geld geht an einen Verein, der Projekte in Asien unterstützt.

„Das gemeinsame Singen hat so viel Spaß gemacht. Es war, als ob wir nie aufgehört hätten.“ So resümierte der Leiter des ehemaligen Birkunger Jugendchors, Thomas Fuhlrott, am Sonntagnachmittag den Auftritt seiner Gruppe.

Für das Benefizkonzert, das der gemeinnützige Eichsfelder Verein Balipockets in der Bonifatiuskirche veranstaltet hatte, waren die nun erwachsenen Mitglieder des Chors für ein Konzert wieder zusammengekommen. Da einige Sängerinnen aus beruflichen Gründen nicht mehr im Eichsfeld leben, war die Freude bei den Chormitgliedern umso größer wieder einmal gemeinsam musizieren zu können. Zuvor hatten sie den gesamten Samstag zusammen die alten Lieder geprobt und stellten schnell fest, dass nichts davon vergessen war.

Der Chor begeisterte die rund 220 Zuhörer im kurzweiligen Konzert, wobei das Repertoire vom neuen geistlichen Liedgut bis zu Popsongs reichte.

Zudem informierte Balipockets in einer Pause über die Projektarbeit auf Bali: So wird dort gegenwärtig eine Grundschule mit Tischen, Bänken und Tafeln ausgestattet. Dafür sammelt der Verein Spenden in Deutschland, wie auch im Rahmen des Benefizkonzerts, bei dem 1500 Euro zusammenkamen.

Nach dem Konzert lud der Verein die Besucher noch auf einen Glühwein oder Kinderpunsch ein. Im Gespräch mit dem ehemaligen Birkunger Jugendchor stellte sich dann heraus, dass es bei diesem einmaligen Zusammenkommen nicht bleiben soll. „Vielleicht könnte daraus eine jährliche Tradition werden“, so Chorleiter Thomas Fuhlrott. Ein Dankeschön gab es von Balipockets auch für die vielen, die im Hintergrund zu der gelungenen Veranstaltung beitrugen.