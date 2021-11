Beratertag im Nordhäuser Service-Center

In rechtlichen Fragen wird bei der IHK beraten.

Eichsfeld. Ein Experte berät in Nordhausen in rechtlichen Fragen.

Zu einem Beratertag lädt für Donnerstag, 25. November, 9 bis 14 Uhr, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt in ihr regionales Service-Center in der Nordhäuser Wallrothstraße 4 ein. Ein Experte des Fachbereiches Zentrale Dienste/Recht/Steuern der IHK Erfurt beantwortet an diesem Tag Fragen zu Rechtsformwahl, Gewerberecht, Handelsrecht, gewerblichem Mietrecht, Arbeitsrecht oder auch rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Berufsausbildung. Die Beratung ist kostenfrei. Eine vorherige Terminabsprache ist erforderlich. Aufgrund der derzeitigen Coronalage gilt die 3-G Regel.

Terminabsprache unter Telefon: 03631/90820.