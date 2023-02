Beratung für gestresste Eltern im Eichsfeld

Heiligenstadt/Reifenstein. Das Eichsfeld-Klinikum bietet “Schreibabysprechstunde“ an. Eine kurzfristige Terminvergabe ist möglich.

Dass ein Baby oder Kleinkind schreit und die volle Aufmerksamkeit von Mutter und Vater einfordert, kennen viele Eltern. Wenn das Baby jedoch nicht aufhört zu schreien, die Nächte zur schlaflosen Odyssee werden oder dem Kind das Essen nur schwerlich unter ständigen und lauten Schreiprotesten zuzuführen ist, liegen die Nerven der Eltern blank. Die Gründe für ein solches Verhalten des Kindes sind vielfältig und nicht selten sind die Eltern erschöpft und wissen sich nicht mehr selbst zu helfen.

Im Eichsfeld Klinikum mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) unter Führung der erfahrenen Chefärztin Dietlind Klaus bietet man diesen Eltern Unterstützung. „In unserer interdisziplinären Säuglings- und Kleinkindsprechstunde, kurz „Schreibabysprechstunde“, behandeln wir Kinder von null bis zwei Jahren mit frühen Regulationsstörungen, die beispielsweise durch anhaltende Ein- und Durchschlafstörungen, Ess- und Fütterschwierigkeiten oder ausgeprägte Schreiphasen sowie verstärkte Trotzphasen auffallen. Gemeinsam mit den Eltern und unserem Team erkennen wir Ursachen und erarbeiten für die Familien passende individuelle Lösungsoptionen“, so Klaus.

Das SPZ am Klinikstandort Reifenstein verfüge hierzu über fundierte Behandlungskompetenzen in der kinderneurologischen Beurteilung, Kinderphysiotherapie mit Manual-, Bobath- und Vojtatherapie, entwicklungsneurologischen Familienberatung und Heilpädagogik.

Eltern können sich für die Sprechstunde „Frühe Regulationsstörungen/Schreibabysprechstunde“ per E-Mail anspz@eichsfeld-klinikum.de oder Telefon unter 036076 / 993380 an das SPZ wenden. Die Sprechstunde findet regelmäßig montags zwischen 14 und 16 Uhr statt. In der Regel ist eine kurzfristige Terminvergabe möglich.