Beratung für werdende Eltern im Eichsfeld

Die Caritas in Heiligenstadt bietet eine Beratung für werdende Eltern an.

Heiligenstadt. Für viele werdende Eltern stellen sich mit der Schwangerschaft zahlreiche Fragen. Die Caritas Heiligenstadt bietet Rat und Hilfe.

Eine Schwangerschaft bedeutet für viele Paare eine enorme Herausforderung. Hilfe finden sie unter anderem bei der Caritas. Werdende Eltern sind am Donnerstag, 9. Mai, um 16 Uhr erneut zur Beratung in den Gruppenraum der Caritas in Heiligenstadt, am Bahnhofsplatz 3, eingeladen.

Themen wie finanzielle Unterstützung, Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld, Sorgerecht und Unterhalt werden an diesem Nachmittag im Mittelpunkt stehen, teilt die Caritas mit.

Sowohl die Informationen als auch die Beratung sind kostenfrei. Eine Anmeldung zur Schwangerschaftsberatung ist aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl unter der Telefonnummer 03606/50 970 erwünscht.