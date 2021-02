Wenn es im Eichsfeld um die Gewinnung von Fachkräften geht, sind neben der Agentur für Arbeit viele Partner am Start.

Eichsfeld. Einen telefonischen Pendler- und Rückkehrertag bietet die Agentur für Fachkräftegewinnung im Eichsfeld an.

Die Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF) berät mit ihren Partnern zum Pendler- und Rückkehrertag am Freitag, 12. Februar, über berufliche Möglichkeiten in der Region. Die Gespräche finden telefonisch oder per Videoanruf von 15 bis 20 Uhr statt. Neben der ThAFF und der Eichsfelder Wirtschaftsförderung sind Partner der Agentur für Arbeit, der IHK und HWK sowie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes beteiligt.

Terminbuchung möglich unter:www.thaff-thueringen.de/pendlertage