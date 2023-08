Berauscht im Eichsfelder Straßenverkehr

Eichsfeld. Eichsfelder Polizeibeamte kontrollieren einen Autofahrer aus der Slowakei. Die Kontrolle bleibt nicht folgenlos.

Ein 35-jähriger slowakischer Fahrzeugführer ist am Samstagvormittag mit seinem Pkw Audi in Breitenbach unterwegs gewesen, als Polizisten ihn schließlich kontrollierten. Dabei stellten die Beamten Auffälligkeiten bezüglich Drogenkonsums fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Opiate. Mit dem Betroffenen wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Heiligenstadt durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

