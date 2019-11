Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bergschule lädt ein zum Patronatsfest

Stolze 3818 Runden liefen die Schüler der 5. bis 9. Klassen der Bergschule beim ersten Spendenlauf zugunsten der Ugandahilfe. Pro gelaufene Runde war zuvor ein Spendenbetrag ausgemacht worden. Ausgestattet mit diesen Spendenzusagen von Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten drehten die Schüler der einzelnen Jahrgänge in Durchgängen von jeweils 40 Minuten ihre Kreise im Heiligenstädter Stadion Gesundbrunnen.

Und es hat sich mehr als gelohnt, wie die katholische Schule mitteilt: Mit 11.069,56 Euro konnte ein fantastisches Ergebnis erreicht werden, das vollumfänglich dem Kitovu-Hospital in Masaka/Uganda zugute kommt.

Auch das am 15. November stattfindende Patronatsfest der Bergschule wird im Zeichen der Ugandahilfe stehen. Schüler und Lehrer des Gymnasiums laden zum Festgottesdienst in der evangelischen Martinskirche um 11 Uhr ein. Um 18 Uhr gibt es ein Benefizkonzert mit dem Münchner Liedermacher Andi Weiss.

Eintrittskarten sind zum Preis von 8 Euro im Sekretariat der Bergschule, in der Eichsfelder Bücherstube, Wetzels Buchhandlung, der Touristeninformation sowie in der Buchhandlung Strecker in Dingelstädt erhältlich. Kurzentschlossene bekommen an der Abendkasse eine Karte für 10 Euro. Der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt ebenfalls den Partnern in Uganda zugute.