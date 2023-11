In der Berliner Straße in Leinefelde wird der Verkehr aufgrund einer halbseitigen Sperrung mit einer Ampel geregelt.

Berliner Straße in Leinefelde nur halbseitig befahrbar

Leinefelde. Zu Verkehrsbehinderung kommt es in der Berliner Straße in Leinefelde. Durch eine Ampel wird der Verkehr geregelt.

Die Berliner Straße in Leinefelde ist bereits seit Mittwoch, 1. November, zwischen dem Abzweig „Flachsröste“ und „Martins Feld“ auf Höhe des Autohauses Albertsmeyer nur halbseitig befahrbar, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadt Leinefelde-Worbis.

Bis 10. November sind die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn in diesem Bereich geplant. Der Verkehr wird im Baustellenbereich durch eine Ampelanlage geregelt.