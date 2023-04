Heiligenstadt. Um berühmte Frauen aus Heiligenstadt geht es bei einer besonderen Führung. Versprochen wird eine kurzweilige Führung.

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le bietet eine Stadtführung zu Frauenplätzen und berühmten Frauen aus Heiligenstadt. Eingeladen zu der besonderen Stadtführung mit Sigrid Seifert sind alle Interessierten am Dienstag, 18. April, um 17 Uhr. Bei der Tour geht es um Frauen, die in Heiligenstadt gewirkt haben, die berühmt waren, wie beispielsweise Charlotte Heidenreich von Siebold, oder die dazu beigetragen haben, dass die Stadt in ihrer Entwicklung weitergebracht wurde. Versprochen wird eine kurzweilige Führung durch die spannende und abwechslungsreiche Geschichte der Eichsfeldstadt und erinnert wird an das oft vergessene Wirken von Frauen. Treffpunkt ist vor der Ko-ra-le, Auf der Rinne 1A.