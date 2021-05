Berufsberatung im Eichsfeld jetzt auch für Erwachsene

Eichsfeld. Am Donnerstag, 3. Juni, ist der nächste Beratungstag – allerdings nur telefonisch.

Eine neue Dienstleistung, die Berufsberatung für Erwachsene, bieten die Arbeitsagenturen in Thüringen. Berater unterstützen Beschäftigte und Wiedereinsteiger, die sich beruflich neu- oder umorientieren, einen Berufsabschluss nachholen oder eine Weiterbildung anstreben, so Andrea Springer, Sprecherin der Nordhäuser Agentur. Sie helfen, die vielen Informationen zu strukturieren und den passenden Weg zu finden. Auch Fragen der Finanzierung würden besprochen.

Am Donnerstag, 3. Juni, ist der nächste Telefonsprechtag. Von 9 bis 18 Uhr können Erwachsene, die sich beruflich orientieren oder Unterstützung bei Weiterbildungs- und Karrierefragen brauchen, die Berater unter der Nummer Telefon: 0361/3022222 anrufen.

„Berufliche Orientierung und Qualifizierung sind wichtig, das zeigt sich gerade in der Pandemie. Die meisten Unternehmen nutzen verstärkt digitale Technologien und damit haben sich die Anforderungen an die Beschäftigten verändert. Weiterbildung ist der Schlüssel, um auf dem aktuellen Stand zu sein“, so Springer. Das Angebot an Qualifizierungen sei riesengroß.