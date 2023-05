Beschwingt das Alter im Eichsfeld genießen

Dingelstädt. Das allgemeine Wohlbefinden wird mit zunehmendem Alter wichtiger. Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet dazu einen Tanzkurs für Senioren an.

Einen Tanzkurs für die Generation Ü-60 bietet das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt an. Hier werden einfache Kreistänze erlernt. Sie helfen trainieren Gedächtnis und Herz. Der Kurs findet am 24. Mai, am 7. und 21. Juni und 5. Juli jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 7 Euro pro Person und Treffen.

Anmeldung; Tel.: 036075/690072, familienzentrum@kerbscher-berg.de