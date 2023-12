Besondere Christnacht für junge Eichsfelder

Leinefelde In Leinefelde gibt es eine besondere Christnacht in der Südstadt. Auch ein amüsanter Kurzfilm wird gezeigt.

An Heiligabend lädt die Dekanatsjugend Leinefelde-Worbis ab 23.59 Uhr in die Bonifatiuskirche in der Leinefelder Südstadt ein. Dort soll dann das Weihnachtsfest mit einer Jugendchristnacht gefeiert werden. Die Jugendlichen haben einen amüsanten Kurzfilm vorbereitet, der an verschiedenen Stellen unterbrochen wird, sodass zusammen gesungen, gemeinsam durch die Kirche gelaufen und Impulsen zugehört werden kann. Anschließend wird die Weihnachtsnacht weiter bei Gebäck und Punsch gefeiert.