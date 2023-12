Besondere Geschenke für Eichsfelder Turnhallen und zwei Schulen

Worbis. DRK-Kreisverband Eichsfeld überrascht Einrichtungen vor dem Fest. Besondere Geschenke werden übergeben.

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lud unlängst in seine Geschäftsstelle in Worbis ein und sorgte für vorfristige Weihnachtsfreude. Beschenkt wurden fünf Schulen im Landkreis. Sie bekamen jeweils einen automatisierten externen Defibrillator (AED). Die Geräte sind gedacht für Großsporthallen, sogenannte Zwei- und Dreifeldhallen, mit hoher Belegung, erklärt Vorstandsmitglied Florian Blacha.

Sie gingen an die Heiligenstädter Lorenz-Kellner-Halle, die Lunaparkhalle in Leinefelde, an die Ohmberghalle in Worbis sowie an die Sporthallen der Grundschule und der Regelschule in Dingelstädt. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Blacha auf 10.000 Euro.

Der DRK-Vorstandsvorsitzende Guido Solf übergab die Geräte den Schulen mit dem Wunsch, diese nie benutzen zu müssen, aber im Hinterkopf die Gewissheit zu haben, dass ein so wichtiges Hilfsmittel im Notfall zur Verfügung steht.

Einfache Bedienung und geringe Folgekosten

Das Gerät zeitig und richtig angewendet, rettet im Notfall Leben. „Es ist ein einfacher und doch lebenswichtiger Baustein im Bereich der Ersten Hilfe“, sagte Solf.

Das Geld stammt aus dem PS-Los-Sparen der Kreissparkasse Eichsfeld und wurde dem DRK zum Benefizkonzert am Vitalpark überreicht. „An dieser Stelle herzlichen Dank an die Sparkasse, die dieses gemeinnützige Projekt in unserer Region aus den PS-Los-Sparen finanziert und ermöglicht hat. Das Geld kommt der Region und damit den Kindern, Sportlern und Besuchern der großen Hallen zugute“, so Blacha.

Petra Stubenitzky, Leiterin der Staatlichen Berufsbildenden Schule Eichsfeld in Leinefelde, freute sich, dass die Lunaparkhalle nun einen Defibrillator hat. Darin, dass die Geräte sehr wichtige Helfer sind, wenn es drauf ankommt, war sie sich mit allen einig.

Die jetzt übergebenen Geräte sind laut Blacha die neuesten und innovativsten Defibrillatoren auf dem Markt. „Sie verfügen über eine automatische Lautstärkenanpassung, über einen einfachen, durch Knopfdruck zu aktivierenden, Kindermodus. Sie haben geringe Folgekosten sowie eine garantierte Ersatzteilversorgung für die nächsten 15 Jahre“, berichtete er.

Zudem bekomme der Anwender ein aktives, aber nicht aufdringliches Coaching während der Reanimation inklusive eines Metronoms (Taktgeber). Zusätzlich hat jedes Gerät ein kleines AED-Notfall-Set und einen Wandkasten mit Alarmfunktion.