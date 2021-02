Besondere Messe in St. Aegidien in Heiligenstadt

Am kommenden Sonntag, 14. Februar, ist nicht nur Valentinstag, sondern auch Karnevalssonntag – eigentlich das Hauptwochenende des närrischen Treibens mit dem größten Umzug der Region in der Kreisstadt. So ganz soll dieser Tag trotz Corona nicht ohne eine Erinnerung vorübergehen. In der Kirche St. Aegidien wird daher um 9 Uhr Pfarrer Markus Könen, ein gebürtiger „Kölner Jung”, die Messe halten, die wieder online übertragen wird.

Zwei „Abgeordnete“ des Heiligenstädter Carnevalsverein werden mit Standarte einziehen und im Altarraum Platz nehmen, teilt die Kirchengemeinde mit. Die Predigt erfolge im Büttenredenstil wie in den vergangenen Jahren auch.

Am Ende der Messe gibt es die erste kirchliche Karnevalsordensverleihung, die normalerweise im Karnevalistengottesdienst stattgefunden hätte. Da der wegen der Pandemie ausfiel, werde die Verleihung am Sonntag vollzogen. Ansonsten werde die Messe ihren gewohnten Gang gehen, teilt das „Stream Team” von St. Aegidien mit. Live dabei sein oder zu einem späteren Zeitpunkt hereinschauen können Interessierte über die Website der Kirchengemeinde oder über das Internetportal youtube.

Dort braucht man als Suchbegriff nur Kirchengemeinde St. Aegidien Heiligenstadt eingeben.