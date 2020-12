Besondere Schilderaktion in Worbis weist auf Verkehrsregeln hin

Frank Hübler hing am Mittwoch die lustigen Schilder im Hausener Weg in Worbis um. Er möchte damit den geltenden Verkehrsregeln in der Straße Nachdruck verleihen.

Der Hausener Weg ist immer mal wieder Thema im Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis. Dann, wenn zum Beispiel Frank Hübler die Probleme mit Verkehrsteilnehmern vorbringt. Die Stadtverwaltung selbst hat schon mit verschiedenen Maßnahmen auf das zum Teil sehr schnelle Fahren im Hausener Weg reagiert. So wurde unter anderem die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Doch Frank Hübler und viele andere Anwohner haben trotzdem beobachtet, dass sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. „Viel Schlimmer ist aber, dass der Großteil sich nicht an die Vorfahrtsregeln hält. Im Hausener Weg gilt rechts vor links, doch das interessiert viele eben nicht“, sagt Frank Hübler, der aus diesem Grund eine Schilderaktion erdacht hat.

Bis aus der Idee die fertigen Schilder wurden, gingen ein paar Tage ins Land, denn es sollten nicht irgendwelche Schilder sein. Sie sollten beziehungsweise sollen mit einem etwas anderen Erscheinungsbild wie die eigentlichen Verkehrsschilder die Blicke auf sich ziehen. Das tun sie nun seit Anfang Dezember mit lustigen Smileys. Doch nicht nur die gelben Gesichter weisen auf die geltenden Verkehrsregeln auf lustige Art und Weise hin. Frank Hübler hat sich auch noch einen Spruch für jede Fahrtrichtung ausgedacht.

Fährt man vom Einkaufszentrum Hausener Weg in Richtung Kreisel, so hängen die Schilder nun auf der linken Seite, den Frank Hübler hing sie am Mittwoch um. „Auf der linken Seite wird noch ganz schön gerast und laut gefahren. Auf der rechten Seite hat es schon was gebracht“, sagt Frank Hübler.

Insgesamt vier Schilder hängen noch bis Ende Januar im Hausener Weg. In Fahrtrichtung Kreisel bittet Hübler mit dem Spruch „Fahr langsam und leise, wir kriegen sonst ne Meise“ die Verkehrsteilnehmer auf lustige, aber doch entschiedene Weise um Rücksicht für die Anwohner. Bevor die Schilder an die Masten angebracht wurden, holte sich Frank Hübler die Genehmigung. „Nach drei Wochen habe ich die Erlaubnis vom Ordnungsamt der Stadt bekommen.“

Das freute den Worbiser im Nachhinein noch mehr, denn wie er festgestellt hat, bringt die Aktion etwas. Und das soll nicht die letzte gewesen sein, wenn es nach Frank Hübler geht. „Ich hoffe das die Schilder ganz bleiben, wenn nicht, werden neue gemacht. Ich möchte die Aktion im Mai und Juni wiederholen, denn dann sind die Motorradfahrer unterwegs“, sagt Frank Hübler und zieht den letzten Kabelbinder an einem seiner Plakate fest.