Besondere Seniorenwoche in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Im Marcel-Callo-Haus Heiligenstadt soll dem Geist der Weihnacht nachgespürt werden.

„Mache dich auf und werde Licht“ überschreibt als Motto eine weihnachtliche Seniorenwoche im Marcel-Callo-Haus in der Heiligenstädter Lindenallee. „Zeichen und Wunder geschehen auch heute immer dort, wo Menschen sich aufmachen, um zu sehen, was sich in Bethlehem ereignet hat“, ist man sich im Callo-Haus sicher. „Wir wollen uns Zeit nehmen für all das, was uns das Herz öffnet, für das, was uns gut tut.“ Diese Seniorenwoche beginnt Montag, 3. Januar, um 18 Uhr und endet am Freitag, 7. Januar, um 9 Uhr. Die Leitung haben Sabine Koch und Ulrike Welsch.

Informationen und Anmeldungen unter Telefon: 03606/667409 oder per Email:erwachsenenseelsorge@mch-heiligenstadt.de.