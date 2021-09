Besonderer Flohmarkt und Live-Musik in Herrnmühlen in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Aktion zum Kindertag in Heiligenstadt

Der Weltkindertag am 20. September ist in Thüringen arbeits- und schulfrei und bestens für gemeinsame Unternehmungen geeignet. Eine Gelegenheit dazu bietet der vom Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen organisierte Verschenke-Flohmarkt in der Heiligenstädter Herrnmühle für alle Fans von Nachhaltigkeit und Freude an guten Dingen.

„Denn wer kennt das nicht: Irgendwie sammeln sich Dinge, die wir eigentlich nicht mehr wirklich brauchen, gern in den Schränken und Stuben an. Zum Wegwerfen viel zu schade, zum Verschenken oder Tauschen aber ganz prima geeignet“, meint Norbert Sondermann (Grüne).

Lustige und kreative Bastelangebote für Kinder

Da am Montag die Kinder im Fokus stehen, gibt es auch lustige und kreative Bastelangebote für sie und als Höhepunkt Live-Musik von Eric Seehof, der derzeit als Stadtkünstler in der Herrnmühle lebt und vielen durch Konzerte und Straßenmusik bekannt ist. „Es wird also ganz sicher ein toller Nachmittag, um miteinander ins Gespräch zu kommen und einen guten Nachmittag zu verbringen“, meint das Organisationsteam und ergänzt: „Gern kann auch ein Picknick mitgebracht werden, Tische und Bänke dafür stellen wir – wenn das Wetter es zulässt – vor der Mühle auf.“

Ab 12 Uhr können gut erhaltene Kleidung und Freizeit- beziehungsweise Sportartikel zum Verschenken oder Tauschen zur Herrnmühle gebracht werden. Das Motto: „Bringt Dinge, die ihr nicht mehr braucht und nehmt euch dafür was Anderes, das gefällt“. Von 13 bis 16 Uhr kann nach Herzenslust gestöbert, gebastelt und Musik genossen werden.

