Bestandsgefährdung der Amphibien im Eichsfeld liegt nicht an Waschbären

In den vergangenen Tagen haben auch im Eichsfeld die Amphibienwanderungen begonnen. Nahezu zeitgleich streben nun Erdkröten und Grasfrösche, von ihren Winterquartieren kommend, den Laichgewässern zu. Dort kann man dann für kurze Zeit Ansammlungen von meist mehreren Hundert Individuen dieser Arten bei der Paarung und bei der Eiablage beobachten. Diese „Hochzeitstreffen“ sind nicht nur für Erdkröten und Grasfrösche selbst ein bedeutendes Ereignis, sondern bescheren auch vielen ihrer natürlichen Fressfeinde eine Zeit des Nahrungsüberflusses.

Viele Beutegreifer wie die verschiedenen Marderarten, Waschbären, Graureiher, Raben- und Greifvögel, erbeuten die Amphibien dann oft in großen Mengen. Milane können immer wieder dabei beobachtet werden, wie sie Kröten und Frösche am Gewässerufer aufnehmen. Da die Haut aller Lurche aber giftig ist, häuten gerade Waschbären diese Beute vor dem Verzehr. Die Häute, als Hinterlassenschaften solcher Mahlzeiten, sind manchmal in großen Mengen auffindbar. Diese Spuren führen oft zur Behauptung, dass der Waschbär für das Seltenwerden dieser Amphibien verantwortlich ist. Das ist aber nicht so. Denn im Laufe ihrer Evolution hat sich bei Grasfrosch und Erdkröte eine Fortpflanzungsstrategie herausgebildet, welche auf die Produktion von weit mehr Nachkommen setzt, als für den Erhalt der Arten notwendig ist. Jedes Weibchen legt pro Frühjahr 3000 bis 6000 Eier! Deshalb werden die durch Beutegreifer verursachten Verluste problemlos verkraftet.

Amphibien brauchen mehr Tümpel und Brachflächen

Der mittlerweile im Eichsfeld etablierte Waschbär nimmt hinsichtlich seines Verhältnisses zu Amphibien eine Stellung ein, welche ansonsten verschiedene Marderarten, vor allem aber Iltis und Fischotter innehaben. Beide Arten sind, nicht zuletzt durch Bejagung, weitestgehend aus unserer thüringischen Landschaft verschwunden, so dass der Waschbär ihre freigewordene ökologische Nische besetzen konnte. Langjährige wissenschaftliche Untersuchungen zum Nahrungsverhalten im Nationalpark Müritz zeigen übrigens, dass im Frühjahr, wenn es ansonsten für den Kleinbären noch wenig Fressbares in der Natur gibt, Amphibien als Nahrung eine gewisse Bedeutung haben. Ab dem späteren Frühjahr fressen Waschbären dagegen vor allem Pflanzliches sowie Schnecken, Würmer und Insekten.

Dass auch im Eichsfeld die in früheren Jahrzehnten hier zahlreich vorgekommenen Erdkröten und Grasfrösche dramatische Bestandseinbrüche haben, ist nicht dem Waschbären oder anderen Beutegreifern anzulasten. Dahingehende Behauptungen sind unwissenschaftlich. Vielmehr sind es die Verluste an Lebensräumen durch Trockenlegungen von Tümpeln in Acker- und Wiesensenken, die Beseitigung der Hecken, Gehölze und Brachflächen in unserer Kulturlandschaft, die chemielastige Landwirtschaft und der Straßenverkehr, welche den Fortbestand vieler Amphibienpopulationen gefährden.