Bestürzung, Ratlosigkeit und offene Kirchen

Eichsfeld. Guter Zulauf bei erstem Friedensgebet für die Ukraine in Worbis. Pfarrer wirbt für Solidarität

Es ist Freitagabend. In der Worbiser evangelischen Peter-und-Paul-Kirche nehmen nach und nach etwa 50 Menschen still in den Bänken Platz. Pfarrer Peter Michael Schmudde hat für diesen Abend spontan eingeladen. Als Donnerstag die Nachricht kam, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind, Raketen abgefeuert werden, sagte er: „Ich muss etwa tun.“

Spontan, schnell und umsichtig bereitete er ein Friedensgebet für Freitagabend vor, verschickte die Einladung über soziale Medien. „Das es so viele Menschen erreicht und so viele werden, damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt er am Freitag. Er blickt in die Gesichter seiner eigenen evangelischen Gemeinde, in bekannte Gesichter aus Worbis, aber auch aus den umliegenden Dörfern. Genauso viele Katholiken aber aus der Umgebung sind gekommen, um in Ökumene ihrer Bestürzung und Verbundenheit Ausdruck zu verleihen, in Gemeinschaft zu trauern, gemeinsam für die Opfer und für eine schnelle Beendigung des Krieges zu beten. Die Stimmung, und so empfindet es auch Pfarrer Schmudde, ist gedrückt. „Ich habe den Eindruck, die Menschen sind etwas überfordert, diese Katastrophe zu begreifen. Einmal den Kriegsausbruch an sich, aber auch die möglichen Konsequenzen.“ Angst, was kommen mag, Angst, wie weit es gehen wird.

Pfarrer Peter Michael Schmudde aus Worbis beim Friedensgebet. Foto: Eckhard Jüngel

Peter Michael Schmudde hat seinen Worten den Wochenpsalm zugrunde gelegt. Er spricht von der Hoffnung und einem Gott des Friedens. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, alles sei hoffnungslos“, sagt er. Sicher, er gibt zu, dass er bei der Vorbereitung etwas improvisieren musste, doch auch im das Lukas-Evangelium, auf das er sich bezieht spricht von den Füßen auf dem Weg der Hoffnung. Pfarrer Schmudde spricht die Fürbitten beim Friedensgebet. Es werden Kerzen entzündet als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine. Nach einer halben Stunde verlassen die Menschen wieder still die Kirche, manche stehen noch beieinander und sprechen über die aktuellen Ereignisse.

„Wichtig ist es, sich nicht in Streitigkeiten und Feindbilder verwickeln zu lassen“, sagt Pfarrer Schmudde im Nachgang. Er beobachte zunehmend, dass nicht nur bei der Coronapandemie, sondern auch jetzt im Fall des Ukrainekrieges stark polarisiert wird, es nur noch Schwarz und Weiß gibt, vor allem in den Sozialen Netzwerken. Das mache ihm zu schaffen.

Die kleine Kollekte beim Friedensgebet bringt 125 Euro. Das Geld werde sofort an das Gustav-Adolf-Werk gehen zur Vorbereitung der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Schmudde will auch in den kommenden Gottesdiensten den Krieg thematisieren.

Noch weiß er nicht, ob es jetzt ein regelmäßiges Friedensgebet geben wird. Unterstützung, zum Beispiel durch den emeritierten Pfarrer Bernd Winkelmann, sei ihm schon zugesichert. „Ich will es in diesen Tagen mit meinen Gemeindekirchenräten besprechen“, kündigt der Geistliche an. „Ganz wichtig aber ist es, in diesen Tagen die Kirchen offen zu halten. Der Mensch braucht einen Ort, an den er mit seiner Ratlosigkeit hinkann“, ist er überzeugt. Kirche sei auch dazu da, an Ratlosigkeit Anteil zu nehmen, Freude, aber auch Belastungen der Gläubigen zu teilen. „Davon lebt eine Gemeinde.“