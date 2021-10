„Besuchen Sie uns im Literaturmuseum“

Dingelstädt. Theodor-Storm-Abend im Dingelstädter Bürgerhaus fand den Beifall des Publikums.

„Theodor Storm, den kenne ich. Aber was hat er mit Heiligenstadt zu tun? Er lebte doch an der Nordsee.“ „Den ‚Schimmelreiter‘ haben wir in der Schule gelesen.“ Dr. Gideon Haut, Leiter des Heiligenstädter Literaturmuseums Theodor Storm, und Johannes Pilz, wissenschaftlicher Volontär, hören diese Besuchermeinungen gar nicht so selten. Kommen sie dann mit den Interessierten ins Gespräch, können sie ihnen erzählen, dass die siebeneinhalb Jahre, die der Dichter und Novellist mit seiner Familie in Heiligenstadt verbrachte, hier als Kreisrichter tätig war, zur glücklichsten Phase seines Lebens gehörten.

„Storm wird immer noch gelesen“, stellte der Museumsleiter fest. Lange schon war diese Gemeinschaftsveranstaltung des Museums und der Stadtbibliothek Dingelstädt im Bürgerhaus Franz Huhnstock geplant. Die Schwerpunkte: Storms Heiligenstädter Jahre vom Sommer 1856 bis zum Frühjahr 1864 und seine besondere Beziehung zu Weihnachten als Fest der Familie.

Bibliotheksleiterin Jutta Drechsel begrüßte die beiden Referenten und die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer in der Aula des Bürgerhauses. Dr. Gideon Haut erläuterte die Aufgaben eines Literaturmuseums allgemein und nannte die konkreten Fakten zum Heiligenstädter Stormmuseum, das 1988 aus Anlass des 100. Todestages des Dichters eröffnet worden war. Heute ist der rund 140 Mitglieder zählende Theodor-Storm-Verein Träger des Hauses, unterstützt von Heiligenstadts Stadtverwaltung. Innerhalb von zwölf Monaten werden 5000 bis 6000 Besucherinnen und Besucher gezählt, die nicht nur das Museum besichtigen wollen, denn drei Sonderausstellungen und etwa 26 Veranstaltungen, jeweils gut angenommen, stehen pro Jahr im Veranstaltungsplan. Außerdem werden in jedem Jahr etwa 1000 Besuche von Schulkindern gezählt.

Bestens komplettiert wurde der Abend mit Fotos aus dem Haus und aus der Kreisstadt sowie Filmaufnahmen. Wie gut, dass Theodor Storm ein leidenschaftlicher Briefeschreiber war, seinen Eltern, seiner zur Kur in Bad Segeberg weilenden Frau Constanze und seinen Freunden immer wieder Neuigkeiten aus Heiligenstadt schriftlich mitteilte. Wie sonst hätte der Titel des Abends „Zeugenvernehmung und Feldkiekerschmausen“ lauten können? So zitierte Johannes Pilz zum Beispiel aus einem Brief, den Kreisrichter Storm am 8. Oktober 1856 an Rudolf Hermann Schnee schrieb: „Wegen der ländlichen Verhältnisse gibt es hier eine Menge Besitzstörungen; ich habe schon vier Lokaltermine in Wald und Feld abgehalten; diese Gerichtspflege ist nun das Übermaß an Gemütlichkeit: einmal wurde im Tannenwald protokolliert …, ein ander Mal in einem großen Bauerngut, wo Zeugenvernehmung und Feldkiekerschmausen auf das angenehmste verbunden wurde …“

An Theodor Storms innige Beziehung zum Weihnachtsfest erinnerten unter anderem seine Worte: „Es war immer mein schönstes Fest und brachte mir immer wieder den Frieden meiner Kinderheimat…“ Zu den schriftlichen Informationen, die mit nach Hause genommen werden konnten, gehörten, mit dem Wunsch der Stadtbibliothek für gutes Gelingen, zwei Rezepte aus dem Hause Storm. Das Punschrezept und der Kuchen „Tante Moritz“, der völlig ungeeignet ist für alle, die verkniffen Kalorien zählen: Butter muss da hinein und zur Krönung ein halber Liter „süßer, dicker Rahm“.

Bisher fehlt der Nachweis darüber, ob sich Theodor Storm, dienstlich als Kreisrichter oder privat auch mal in Dingelstädt aufgehalten hat. An das Dingelstädter Publikum erging die freundliche Einladung: „Besuchen Sie uns in Heiligenstadt im Museum.“