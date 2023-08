Betreuung Schwerstkranker und Sterbender im Eichsfeld

Eichsfeld. Informationsveranstaltungen für Ehrenamtliche im Hospizdienst. Das sind die Termine:

Für die Arbeit des ambulanten Emmaus-Hospizdienste der EK Pflege sind Ehrenamtliche unverzichtbar, um bei der Versorgung und Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden und deren An- und Zugehörigen zu unterstützen. Für alle, die an einer ehrenamtlichen Tätigkeit interessiert sind, wird eine Informationsveranstaltung angeboten. Die ambulanten Emmaus-Hospizdienste sowie das Ehrenamt im Erwachsenen-, Kinder- und Jugendhospiz stellen sich hierbei vor. Ein Kurs zur Qualifizierung zum Hospizbegleiter beginnt im Januar 2024.

Die Veranstaltungen finden am Donnerstag, 17. August, um 16 Uhr in Bischofferode im Pfarrsaal der Gemeinde St. Marien, Hauptstraße 12, sowie am Donnerstag, 24. August, um 15.30 Uhr in Worbis im Pfarrsaal der Gemeinde St. Antonius, Friedensplatz 7, statt. Weitere Veranstaltungen dieser Art gibt es am Donnerstag,14. September, um 16 Uhr in Leinefelde im Johannes-Haus, Stationsweg 5, sowie am Donnerstag, 19. Oktober, um 16 Uhr in Uder im Pfarrsaal, Straße der Einheit. Anmeldungen nimmt Christina Hoch, leitende Koordinatorin der Emmaus Hospizdienste, Tel.: 036076/ 993 585 entgegen.