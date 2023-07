In Heiligenstadt wurde ein angeheiterter Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen.

Betrunken in Heiligenstadt unterwegs

Heiligenstadt. Es sollte nur eine Routinekontrolle sein. Doch für einen Autofahrer in Heiligenstadt war die Fahrt damit beendet.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion kontrollierten am Samstag gegen 19.15 Uhr in der Heiligenstädter Bahnhofstraße den Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes mit Anhänger. Da deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 43-jährigen Heiligenstädters wahrnehmbar war, wurde auf freiwilliger Basis ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,14 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt.