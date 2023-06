Betrunken und berauscht im Eichsfeld unterwegs

Eichsfeld. Die Polizei zog im Eichsfeld gleich mehrere berauschte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr. Ihnen drohen nun Konsequenzen.

Gleich mehrere betrunkene und anders berauschte Autofahrer hat die Polizei Samstagnacht im Eichsfeld aus dem Verkehr gezogen. Den Anfang machte gegen 1.15 Uhr in Heiligenstadt ein 21-Jähriger. Ein Drogentest verlief positiv, zudem war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen 1.35 Uhr folgte ein 35-Jähriger in Heiligenstadt. Er erreichte einen Testwert von 2,13 Promille und musste deshalb seinen Führerschein abgeben. Zuletzt wurde ein 42-Jähriger gegen 4 Uhr in Bodenrode-Westhausen kontrolliert, bei bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,86 Promille festgestellt. Neben dem Bußgeld von mindestens 500 Euro erwartet diesen Autofahrer auch ein Fahrverbot.