Betrunkener Eichsfelder Autofahrer verursacht Unfall – Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,8 Promille

Heiligenstadt. In Heiligenstadt hat ein 34-jähriger Mann einen Unfall verursacht. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend in Heiligenstadt einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 34-jähriger Autofahrer gegen 22.15 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Hugo-Engelmann-Straße in Richtung des Kauflandparkplatzes unterwegs. Dort geriet der Mann mit seinem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto eines 60-jährigen Mannes. Der 34-jährige Unfallverursacher war laut Polizeiangaben stark angetrunken. Demnach ergab ein Alkoholtest am Unfallort bei ihm einen Wert von 2,8 Promille. Die Polizisten brachten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus und stellten seinen Autoschlüssel und Führerschein sicher. Verletzt wurde niemand.