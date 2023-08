In Heiligenstadt verursachte ein alkoholisierter Fahrer einen Auffahrunfall.

Betrunkener Fahrer verursacht Auffahrunfall in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Eine Leichtverletzte ist das Resultat einer Kollision in Heiligenstadt. Der Verursacher war berauscht unterwegs.

In der Dingelstädter Straße kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Die 38-jährige Fahrerin eines Pkw wartete verkehrsbedingt an der Kreuzung. Ein folgender Pkw übersah das wartende Fahrzeug und fuhr auf, teilte die Polizei mit.

Es kam zur Kollision, wobei eine Frau leicht verletzt wurde. Dem 41-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe zur Bestimmung des Alkoholwertes entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Vortest durch die Beamten hatte Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung geliefert.