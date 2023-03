Mit einem stolzen Atemalkoholwert zog die Eichsfelder Polizei in Worbis einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Betrunkener in Worbis mit 1,7 Promille am Steuer erwischt

Worbis. Seinen Führerschein ist ein 40-Jähriger erst einmal los. In Worbis hat er aber noch mehr getan, als berauscht Auto zu fahren.

Ein Autofahrer ist am Dienstag laut Zeugenaussage einem anderen Auto in Worbis zu nah aufgefahren und hat dessen Fahrer verbal attackiert. Gegen 22.55 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei weiterhin, dass es im Auto des 40-Jährigen nach Alkohol gerochen habe. Die Polizisten hätten an der Wohnanschrift des Mannes das Auto entdeckt, er habe jedoch nicht die Tür geöffnet. Mit Zustimmung der Staatsanwältin sei ein Schlüsseldienst geordert worden.

Ein mit dem Mann im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest habe 1,7 Promille. Es stellte sich außerdem heraus, dass der Mann mit einer Frau und einem Kleinkind im Auto unterwegs gewesen war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.