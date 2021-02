An manchen Tagen ist einfach „Alles wie verhext!“

Bibi Blocksberg kommt am 18. Juni nach Heiligenstadt

Sven Kirchberg von der Agentur „Event Factory“ hofft, dass im Sommer 2021 langsam Normalität einkehrt, Veranstaltungen unter den dann geltenden Hygienevorschriften wieder stattfinden können. „Bibi Blocksberg freut sich schon sehr darauf, am Freitag, 18. Juni, mit ihrem neuen Musical ,Alles wie verhext!’ zu den Kindern ins Kulturhaus in Heiligenstadt zu kommen“, sagt er. Das Musical sollte eigentlich am 6. Dezember 2020 über die Bühne gehen.

Allerdings, so Kirchberg, sei bei dem neuen Termin zu beachten, dass sich der Einlass und der Beginn zeitlich verändert haben. Weil es nun ein Wochentag sei, sei Einlass um 15 Uhr, Beginn der Vorstellung um 16 Uhr. „Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit für den neuen Termin“, so Kirchberg. „Sie brauchen nichts weiter tun, nur ihre Tickets gut aufheben und damit am 18. Juni zur Veranstaltung kommen.“ Und: Kleine und große Hexen im Kostüm seien herzlich willkommen.

Im neuen Musical „Alles wie verhext!“ hat Bibi einen Tag, an dem alles schief läuft. Und abends ist dann auch noch Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Aber was wird Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates bloß dazu sagen, wenn dort auch alles schief läuft? Wird es den Blocksbergs an diesem „verhexten“ Tag gelingen, das Hexenfeuer wie vorgesehen zu entzünden?