Bildungswoche für Senioren in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Seniorenbildungswoche ist dem Thema Umgang mit Tod und Sterben gewidmet.

Zu einer Seniorenbildungswoche lädt der Bereich Familien und Generationen des Seelsorgeamtes im Bistum Erfurt ein. Das Motto „Das letzte Hemd hat keine Taschen“. In der Woche beschäftigen sich die Teilnehmer intensiv mit dem Thema Tod und Sterben. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament kommen dabei zur Sprache. Aber auch der Umgang heute wird thematisiert. Es geht darum, was sich in den letzten Jahren verändert hat und wie sich die Veränderungen auf die Gesellschaft und deren Umgang mit Tod und Sterben auswirken. Zu den Referenten gehören auch Mitarbeiter des Palliativteams.

Die Bildungswoche findet vom 8. bis 12. November im Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt statt. Anmeldung: Tel. 03606/667409 oder per E-Mail an erwachsenenseelsorge@mch-heiligenstadt.de.