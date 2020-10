Birkungen: Neuer landwirtschaftlicher Weg entlastet

Die Bagger und Raupen am Ortseingang aus Richtung Leinefelde kommend sind dieser Tage nicht zu übersehen. Mitte September begannen die Bauarbeiten, um den bisherigen landwirtschaftlichen Weg am Reiterhof in Birkungen ein paar Meter nach Norden zu verlegen. Das geschieht im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens, dass seit dem Jahr 2000 betrieben wird. Wann das Verfahren abgeschlossen ist, könne noch nicht gesagt werden, so Michael Apel (CDU), Bürgermeister des Ortsteiles in der Ratssitzung am Dienstag. Mit dem Zuschlag für die Landesgartenschau haben sich zudem andere Interessen ergeben, so dass weitere Kriterien berücksichtigt beziehungsweise eingearbeitet werden mussten.

„Die Bauzeit für die Straße ist mit zwei Monaten veranschlagt“, sagte Stefan Nolte, Bauamtschef von Leinefelde-Worbis. Die Stadt beteilige sich mit einem Eigenanteil von zehn Prozent an der Maßnahme. Nach Fertigstellung wird der Weg, der auf sechs Meter verbreitert aber nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben wird, an die Stadt übergeben. Im Zuge der Baumaßnahme wird durch den Abwasserzweckverband Eichsfelder Kessel auch ein neuer Kanal verlegt. Zudem werde durch eine neue Anbindung an die Johannesstraße das Auffahren auf diese und das Abbiegen auf den landwirtschaftlichen Weg erleichtert. Eine Entlastung erhoffen sich die Verantwortlichen durch die neue Verbindung von Johannesstraße und der Straße Am Klüschen innerorts, da diese auch durch die Fahrzeuge für die Belieferung der Raiffeisen Waren GmbH, für den Pilzhof oder das Sägewerk Stadermann in Breitenholz genutzt werden könne. Über die im Haushaltsentwurf durch die Stadtverwaltung in Birkungen geplanten Investitionen informierte Stadtkämmerin Heike Genzel am Dienstag die Ortsteilräte. Größte Investition ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Kley. Diese schlägt mit 420.000 Euro zu Buche. Gefördert wird die Maßnahme mit 180.000 Euro. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 731.000 Euro geplant, wobei in dieser Summe der Bau des Turmes am Stausee mit 155.000 Euro berücksichtigt ist. „Es wäre gut, wenn diese Position umgebucht würde“, sagte Michael Apel, denn schließlich handele es sich um ein Projekt der Landesgartenschau und dies sei eines der Gesamtstadt.