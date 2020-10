Birkungen und Breitenbach: Keine Weihnachtsmärkte

In den Ortsteilen Breitenbach und Birkungen finden in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte statt. Dafür haben sich die Mitglieder der Gremien in ihren Sitzungen am Montag und Dienstag ausgesprochen. Die Entscheidung sei unumgänglich, da die Auflagen für die Hygienekonzepte aufgrund der Corona-Pandemie nur mit einem hohen personellen Aufwand möglich seien. Zudem könne man auch nicht die geforderte Regelung zu einem Ein- und Ausgangsbereich auf den Veranstaltungsflächen umsetzten.

Gleicher Tenor in beiden Ortsteilräten: „Unter den Bedingungen wird auch für die Besucher kein richtiges Weihnachtsmarktflair aufkommen.“ Die Breitenbacher Ortsteilräte haben aber eine Idee für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt. „Vielleicht können wir ja an den Haustüren einen Gruß überbringen“, sagt Irene Born (CDU), Ortsteilbürgermeisterin in Breitenbach.

In Birkungen fand der Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren immer an zwei Wochenenden statt. An einem der Tage gab das Polizeimusikkorps in der katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer ein Konzert, anschließend wurde auf den Pfarrhof eingeladen. Geplant sind in diesem Jahr auch zwei kleine Konzerte des Polizeimusikkorps am 6. Dezember unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Der Birkunger Kirchengemeinderat befindet sich gerade in der Planung für die Durchführung. Eins steht aber schon fest, so viele Zuhörer und Gäste wie in den vergangenen Jahren werden keinen Einlass in die Kirche finden können.