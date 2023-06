Bischofferode: Erinnerung 30 Jahre nach dem Hungerstreik

Bischofferode. Vor 30 Jahren begann der Hungerstreik im Bergwerk Bischofferode im Eichsfeld. Zwei Dokumentarfilme erinnern an den Arbeitskampf und daran, was danach geschah.

Vor genau 30 Jahren begann der Hungerstreik im damaligen Kalibergwerk Bischofferode. Die Kumpel kämpften erfolglos um den Erhalt ihrer Grube, ihrer Arbeit und ihres Bergwerkes. Anlässlich des runden Jahrestages gibt es in diesen Tagen zwei Dokus zu sehen. „Bischofferode, der Hungerstreik und die Folgen“ ist ab 28. Juni in der ARD-Mediathek abrufbar und am 29. Juni, 22.40 Uhr, im MDR-Fernsehen zu sehen. Zuvor, um 20.15 Uhr, strahlt der MDR den Film „Bischofferode – Das Treuhand-Trauma“ aus. Darin kommen zahlreiche Zeitzeugen zu Wort, unter anderem ehemalige Kalikumpel, Gregor Gysi und Rita Süssmuth. Auch Kirchenvertreter und Bürgermeister erinnern sich in der Doku an das Treuhand-Debakel.