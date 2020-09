Bischofferode: Hoffnung, Enttäuschung und ein abgekartetes Spiel

Teistungen. Die erste Einsicht in Treuhand-Akten ist Thema bei einer Veranstaltung im Grenzlandmuseum in Teistungen.

Das, was nach der Wende mit dem Kalischacht in Bischofferode passiert ist, haben heute noch nicht alle Beteiligten komplett überwunden. Die Veranstaltung am Dienstagabend im Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen mit dem Titel „Der Fall Bischofferode – zum Wirken der Treuhand in Nordthüringen“ war wieder einmal ein Beweis dafür. Eingeladen dazu war unter anderem Christian Rau vom Institut für Zeitgeschichte in Berlin. Er erforscht die Treuhand-Akten seit ihrer Freigabe vor vier Jahren.