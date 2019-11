Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bistro im Bärenpark bleibt offen

Im Alternativen Bärenpark gelten bis März verkürzte Öffnungszeiten. Von 10 bis 16 Uhr stehen die Tore für Besucher offen. Der Park vermeldet zudem eine Neuheit: Erstmals wird im Bistro auch in der kalten Jahreszeit eine gastronomische Versorgung angeboten. Heiße Getränke und Speisen, zudem ein neues Heizungssystem, sollen für eine Aufwärmung sorgen und zum Verweilen einladen.

„Auch, wenn die Bären in der Winterruhe sind, gibt es von November bis März viele spannende und informative Dinge in unserem Tierschutz-Projekt zu erleben“, verspricht Leiterin Sabrina Schröder. Dank einer neuen Medienanlage besteht die Möglichkeit, auf digitalem Wege mehr über die Hintergründe der Tiere und über das Projekt an sich zu erfahren sowie Einblicke in das Schwestern-Projekt der Stiftung für Bären im Schwarzwald zu erlangen.

Ticketkasse, Shop und Bistro sind fortan also kompakt im frisch renovierten Service- und Informationszentrum zu finden. Ab 1. Dezember gibt es zudem einen Adventskalender, von dem jeden Tag um 14 Uhr ein Türchen mit bärenstarken Über­raschungen geöffnet wird. Für den 2. Advent, 8. Dezember, ist im Park ein Bärenwinter mit ­besonderen Programmpunkten geplant. (red)