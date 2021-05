Sorgen und Nöte können beim Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt aufgeschrieben werden und die Zettel in eine Klagemauer gesteckt werden.

Bittgottesdienst auf dem Kerbschen Berg in Dingelstädt

Dingelstädt. 50 Menschen dürfen die Veranstaltung am Abend des 11. Mai vor Ort besuchen. Im Netz wird sie live übertragen.

Zum Bittgottesdienst lädt das Familienzentrum am Mittwoch, 11. Mai, 18 Uhr, auf den Kerbschen Berg ein. Vorgelesen werden dann auch die Klagen, die Eichsfelder auf Zetteln in die Nischen der Klagemauer gesteckt haben. Per Live-Stream wird die Messe auf Youtube übertragen. 50 Personen können allerdings auch vor Ort den Gottesdienst mitfeiern.

Anmeldung für den Bittgottesdienst: Tel.: 036075/690072, E-Mail: familienzentrum@kerbscher-berg.de