Blick auf ein bewegtes Leben

Heiligenstadt. Besonders am heutigen Tag wird Josef Gröger in Heiligenstadt auf ein bewegtes Leben zurückschauen. Der Bundesverdienstkreuzträger feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Geboren im oberschlesischen Cosel wurde er wegen des Besitzes eines amerikanischen Flugblatts 1944 der Schule verwiesen. Er begann eine Lehre und half im Januar 1945, noch keine 15 Jahre alt, beim ersten Angriff der Roten Armee auf Cosel bei einer risikoreichen Aktion zur Rettung des Sakralschatzes der Pfarrkirche. Im März kam es während der Kämpfe um die Stadt zur Trennung von seinen Eltern. Es gelang ihm zu fliehen. Gröger gelangte nach Thüringen. Er beendete seine Lehre und studierte Pädagogik, arbeitete als Berufsschullehrer in Nordhausen und Heiligenstadt. Er sattelte aber noch einmal drauf und erwarb 1965 den akademischen Grad „Diplom-Handelslehrer.“ Im Februar 1990 erhielt er die Berufung zum Direktor der Kommunalen Berufsschule in Heiligenstadt. Im November 1989 stellte Josef Gröger, so erinnert er sich, im Namen der CDU des Kreises Heiligenstadt in einer turbulenten Kreistagssitzung den Antrag auf sofortigen Rücktritt der Mitglieder des Rates des Kreises und nominierte Dr. Werner Hennig (CDU) als Ratsvorsitzenden.

Nach der politischen Wende in Polen entschloss er sich Josef Gröger, den bisher nicht aufgefundenen Sakralschatz von Cosel aus dem sicheren Versteck zu bergen. Das geschah 1992 gemeinsam mit seinem Sohn Karl-Heinz in einer komplizierten Aktion. Gröger konnte den Kirchenschatz unbeschädigt und uneigennützig dem Pfarrer und dem Kirchenvorstand in Cosel übergeben. Nach dem Eintritt in den Ruhestand beschäftigte sich Josef Gröger mit historischen Studien über seine Heimatstadt. 2003 konnte er sein erstes Buch „Cosel – Impressionen über das Ende einer deutschen Stadt“ in seiner Heimatstadt vorstellen.

In den folgenden Jahren legte Gröger eine Vielzahl weiterer Bücher vor. Im gelang es sogar, eine Tonaufnahme zu finden, auf der das Coseler Geläut zu hören ist, bevor die Glocken 1942 abgenommen wurden. Eine Spezialfirma rekonstruierte den Tonträger. Für seine Trilogie „Cosel – die Stadt an der Oder“ wurde Josef Gröger 2006 mit dem Kunstpreis des Bundes der Vertriebenen ausgezeichnet. 2009 erhielt Josef Gröger bei einem Festakt in seiner Heimatstadt Cosel die höchste Auszeichnung der Woiwodschaft Opole.

Josef Gröger wurde 2018 für seine Verdienste speziell um die Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 2019 erhielt er die Eichendorff- Medaille.