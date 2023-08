Blick hinter die Kulissen einer Eichsfelder Institution

Duderstadt. Wer schon immer wissen wollte, wie die Heinz-Sielmann-Stiftung in Duderstadt arbeitet, ist am Donnerstag auf Gut Herbigshagen an der richtigen Adresse. Der Verein für Eichsfeldische Heimatkunde lädt ein.

„Entstehung, Aufgaben, Struktur und Organisation der Heinz-Sielmann-Stiftung“ ist das Thema eines Vortrags, den am Donnerstag, 24. August, Wolfgang Nolte, ehemaliger Bürgermeister von Duderstadt und amtierender stellvertretender Vorsitzender der Heinz-Sielmann-Stiftung halten wird. Die Veranstaltung findet um 18.30 Uhr auf Gut Herbigshagen in Duderstadt, Sielmann-Weg 1, statt. Zusätzlich zum Vortrag wird eine Besichtigung des Natur-Erlebniszentrums angeboten, teilt der Vorsitzende des Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde (VEH), Peter Anhalt, mit.

Am Donnerstag, 26. Oktober 2023 um 19 Uhr, wird Klaus Grote, ehemaliger Kreisarchäologe von Göttingen, zum Thema „Archäologische Untersuchungen in der Goldenen Mark“ referieren. Die Veranstaltung findet in der Mehrzweckhalle in Bernshausen, Göttinger Str. 21, statt.

Die für den 23. September angekündigte Veranstaltung „Das kleine Neuendorfer Altarretabel - Eines der ältesten Schnitzretabel in Thüringen?“ mit Referentin Sandra Kästner entfällt, da die Sanierungsarbeiten in der Kirche noch nicht abgeschlossen sind. Der Vortrag werde im kommenden Jahr stattfinden, so Anhalt.